Обмен телами должен был начаться сегодня с утра. Азербайджан снова безразличен к своим жертвам

Согласно договоренности, при посредничестве Международного комитета Красного Креста, обмен военнопленными, удерживаемыми лицами и телами погибших должен был начаться 11 октября, но Азербайджан снова проявляет безразличие к своим жертвам.

Как передает Арменпресс, об этом заявил президент Республики Арцах Араик Арутюнян на пресс-конференции 11 октября.

«Это очередное проявление отношения властей Азербайджана к своему народу в плане обмена телами своих соотечественников, представителей своего народа, которые находятся на передовой, а уже в ближайшие дни это станет большой катастрофой. Представьте, что правительство, оставившее сотни трупов на передовой, безразлично – оно безразлично не только к жизни людей, но и ксвоим жертвам, которые отправились выполнять какое-то задание по его приказу», - сказал Арутюнян.

Министры иностранных дел Армении, России и Азербайджана заявили, что с 12:00 часов 10 октября объявляется прекращение огня в гуманитарных целях для обмена телами погибших, военнопленными и другими задержанными - с одобрения Международного комитета Красного Креста (МККК) и в соответствии с критериями. Однако Азербайджан, игнорируя это решение, нарушил режим прекращения огня уже через несколько минут после его вступления в силу. Подразделения Армии обороны Арцаха прибегли к соответствующим мерам для пресечения атаки противника. Вечером 10 октября были обстреляны Степанакерт, Шуши и другие крупные города.

Анна Григорян