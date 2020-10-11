Время в Ереване: 11:07:36,   11 Октябрь

Обмен телами должен был начаться сегодня с утра. Азербайджан снова безразличен к своим жертвам

Обмен телами должен был начаться сегодня с утра. Азербайджан снова безразличен к своим жертвам

Согласно договоренности, при посредничестве Международного комитета Красного Креста, обмен военнопленными, удерживаемыми лицами и телами погибших должен был начаться 11 октября, но Азербайджан снова проявляет безразличие к своим жертвам.

Как передает Арменпресс, об этом заявил президент Республики Арцах Араик Арутюнян на пресс-конференции 11 октября.

«Это очередное проявление  отношения властей Азербайджана к своему народу в плане обмена телами своих соотечественников,  представителей своего народа, которые находятся на передовой, а уже в ближайшие дни это станет большой катастрофой. Представьте, что правительство, оставившее сотни трупов на передовой, безразлично – оно  безразлично не только к жизни людей, но и ксвоим жертвам, которые отправились выполнять какое-то задание по его приказу», - сказал Арутюнян.

Министры иностранных дел Армении, России и Азербайджана заявили, что с 12:00 часов 10 октября объявляется прекращение огня в гуманитарных целях для обмена телами погибших, военнопленными и другими задержанными - с одобрения  Международного комитета  Красного Креста (МККК) и в соответствии с  критериями. Однако Азербайджан, игнорируя это решение, нарушил режим прекращения огня уже через несколько минут после его вступления в силу. Подразделения  Армии обороны  Арцаха прибегли к  соответствующим мерам для  пресечения  атаки противника. Вечером 10 октября были обстреляны  Степанакерт, Шуши и другие  крупные города.

 

Анна Григорян

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


Также по теме


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации