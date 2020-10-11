Нет проблемы, которую нельзя было бы решить за секунды — президент Арцаха поблагодарил власти РА

Единство Армении, Арцаха и Диаспоры станет залогом победы. Нет проблемы, которую нельзя было бы решить за секунды.

Как передает Арменпресс,об этом заявил президент Республики Арцах Араик Арутюнян на пресс-конференции 11 октября в Степанакерте.

Президент прежде всего поблагодарил соотечественников из Диаспоры и Армении. «Я пережил много дней гордости на передовой, видя героизм наших солдат, но не меньше таких положительных эмоций я испытывал, видя повсюду вашупозицию, ваше отношение в Армении к нашим соотечественникам, переехавшим из Арцаха, сбор средств, который продолжается каждый день, в среднем в размере 10 миллионов долларов», - сказал президент Арцаха.

Он подчеркнул также борьбу, начавшуюся повсеместно, почти во всех странах, призвав власти этих стран поддержать народ Арцаха, уважать право народа Арцаха на самоопределение.

Президент Арцаха также отметил, что не может не выразить особую благодарность властям РА. «На данном этапе мы не просто гармонично работаем с властями Армении, а вместе осуществляем весь процесс - правительственный, военный и т.д. Особо хочу выделить роль премьер-министра, с которым мы на связи не 1-2 раза, а если связь есть, то как минимум раз в час. Власти Армении информированы о всем процессе – на линии фронта, о повседневной жизни людей, о проблемах людей, и нет проблем, которые нельзя решить в считанные секунды. И это единение, которое существует, должно быть продолжено», - сказал Арутюнян, подчеркнув, что это и будет залогом победы.

Министры иностранных дел Армении, России и Азербайджана заявили, что с 12:00 часов 10 октября объявляется прекращение огня в гуманитарных целях для обмена телами погибших, военнопленными и другими задержанными - с одобрения Международного комитета Красного Креста (МККК) и в соответствии с критериями. Однако Азербайджан, игнорируя это решение, нарушил режим прекращения огня уже через несколько минут после его вступления в силу. Подразделения Армии обороны Арцаха прибегли к соответствующим мерам для пресечения атаки противника. Вечером 10 октября были обстреляны Степанакерт, Шуши и другие крупные города.

Анна Григорян