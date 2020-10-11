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«Марш во имя мира»: конгрессмен Шерман присоединится к маршу за солидарность с народом Арцаха

«Марш во имя мира»: конгрессмен Шерман присоединится к маршу за солидарность с народом Арцаха

Конгрессмен США БрэдШерман присоединится к акции «Маршво имя  победы» в Калифорнии— в знак солидарности с народом Арцаха.

Как передает Арменпресс, об этом конгрессмен написал на своей странице в Facebook.

«Я присоединюсь к маршу и буду говорить с тысячами людей, собравшихся во имя победы, поскольку мы выражаем нашу солидарность с народом Арцаха», - отметил конгрессмен.

Марш во имя победы начнется в Лос-Анджелесе 11 октября в 15:00 часов  по местному времени в парке PanPacific. Участники марша направятся в Беверли-Хиллз—к консульству Турции. Шерман разместил на своей странице в Facebook плакат, информирующий о марше, где отмечается, в частности,  что Арцах подвергается нападению, и где размещены  хэштеги«Сильный Арцах», «Остановить Алиева».

 

 


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