Премьер-министр РА опубликовал видео, подтверждающее участие террористов в боях против Арцаха

Турецко-азербайджанский тандем завербовал и задействовал против Арцаха представителей различных террористических группировок.

11 октября премьер-министр РА Никол Пашинян разместил на своей странице в Facebook видеоматериал, в котором приведены неопровержимые доказательства вовлеченности наемников из террористических группировок в боевых действиях против Арцаха.

«Вот реальное лицо сегодняшней войны. Турецко-азербайджанский тандем против Арцаха завербовал и задействовал представителей самых разных террористических группировок.

Армяне всего мира должны сообщить всему миру об этом возмутительном факте путем ненасильственных, мирных и законных средств борьбы и сосредоточить внимание на следующей повестке дня:осуждение террористической агрессиипротив Арцаха и признание независимости Арцаха.

И, конечно же, поддержка Арцаха всеми возможными способами, чтобы выдержать это испытание», - как передает Арменпресс, написал премьер-министр РА Пашинян.