Арцах должен стать символом всемирной справедливости — Никол Пашинян

Премьер-министр РА Никол Пашинян убежден, что мир должен признать право Арцаха на самоопределение. В записи на своей странице в Facebook от 11 октября он отметил: если это не делают правительства и парламенты, это могут сделать народы, отдельные личности,организации.

«В эти дни армяне всего мира демонстрируют силу единения. Это движение необходимо сделать привлекательным и для представителей других наций, которые выступают против насилия, коррупции, терроризма и стремятся к победе справедливости, свободы и любви. Арцах должен стать символом всемирной справедливости.

Мир должен признать право Арцаха на самоопределение. Если это не делают правительства и парламенты, это могут сделать народы, отдельные личности,организации. Это должно стать глобальным движением, объединяющим таких личностей, народы и организации», - какпередаетАрменпресс,написал премьер-министр РА Пашинян.