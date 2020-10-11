«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий
Государственное информационное агентство "Арменпресс" представляет самые важные и интересные события прошедшей недели.
На линии соприкосновения ВС Арцаха и Азербайджана установится перемирие
Необходимо прекратить огонь, лишь затем говорить о мирном процессе: Зограб Мнацаканян
Подразделениям Армии обороны Арцаха дан приказ о прекращении огня
Игнорируя соглашение о прекращении огня, Азербайджан в 12:05 атаковал Караханбейли
Армения по дипломатическим каналам работает над претворением в жизнь соглашения о прекращении огня
Армия обороны опубликовала фотографии конфискованного у противника оружия
Побег из Матагиса: АО опубликова видео побега вражеских войск
Благодаря тактической уловке АО Арцаха уничтожено большая часть вражеского подразделения
Армия обороны Арцаха уничтожила еще одну крупную топливно-сырьевую базу Азербайджана
Армия обороны Арцаха и отряд “Добровольческое движение” вернули высоту Варангатаг
Уничтожен азербайджанский мотострелковый батальон, усиленный артиллерийским дивизионом и отрядом ОН
АО вернула боевую позицию и спасла спрятавшихся в лесу 19 военнослужащих
Ночь была стабильно напряженной, с утра боевые действия возобновились в двух направлениях
Армянские подразделения уничтожили состав и боеприпасы 4-х гаубиц Д-30 противника и 2 БПЛА
Азербайджан в Гадрутском направлении предпринял попытку диверсии: АО уничтожает диверсионную группу
В районе Вардениса уничтожено 7 беспилотников ВС Азербайджана
Азербайджан применил ударный БПЛА в направлении Сюникской области Армении
Азербайджан нанес ракетный удар по городу Капан в Армении: есть погибшие и раненые
АО не будет наносить удары по военным объектам врага в Талышстане и Лезгистане
СРОЧНО. Азербайджанская авиабаза Гянджи прекратила существование: Ваграм Погосян
Араик Арутюнян приказал прекратить огонь во избежание невинных жертв в Гяндже
Гаджиев случайно подтвердил, что в Гяндже есть турецкие военнослужащие и Турция воюет против Арцаха
По состоянию на 3 октября в аэропорту Гянджи было как минимум два турецких истребителя F-16
Алиев признал наличие в Азербайджане турецких F-16
Азербайджан использует против армян запрещенные кассетные снаряды: пишут западные СМИ в Арцахе
Несколько снарядов от РСЗО «Смерч» разорвалось рядом с офисом МККК в Степанакерте
В результате агрессии Азербайджана погибло 22 и ранено 95 человек среди мирного населения
Азербайджан нанес удар по церкви Казанчецоц в Шуши
Это почерк “Исламского государства”: архиепископ Паргев об ударе, нанесенном Церкви Казанчецоц
ВС Азербайджана снова обстреливают Степанакерт и церковь Казанчецоц в Шуши
В результате обстрела церкви Казанчецоц в Шуши пострадали российские журналисты
Пятерым военнослужащим присвоено высшее звание Героя Арцаха, одному из них - посмертно
За проявленную личную отвагу трое военнослужащих представлены к медали “За отвагу”
Министерство обороны Арцаха опубликовало имена погибших воинов
Министерство обороны Арцаха опубликовало имена погибших военнослужащих
АО Арцаха опубликовала имена погибших военнослужащих
АО Арцаха опубликовала новые имена погибших военнослужащих
АО Арцаха опубликовала новые имена погибших военнослужащих
Армия обороны Арцаха опубликовала имена погибших воинов
АО Арцаха опубликовала новые имена погибших воинов
Пашинян призвал демобилизованных за последний год ребят записаться в добровольцы
Сын премьер-министра записался добровольцем, чтобы отправиться на фронт
Премьер-министр Армении посетил Арцах и провел консультации
Если мир не даст четкую оценку, то Европе следует ждать Турцию около Вены: интервью Пашиняна "Bild"
Премьер-министр Армении: США должны объяснить - F-16 были даны для бомбардировок мирного населения?
Успех ВС Азербайджана будет означать геноцид армян Нагорного Карабаха: Пашинян
Сейчас Нагорный Карабах борется с международным терроризмом: Пашинян
Нагорный Карабах не может и не будет никогда в составе Азербайджана: Никол Пашинян
Уже не Азербайджан принимает решения о своей судьбе, эти решения принимает Турция: Никол Пашинян
Пашинян призвал Францию признать независимость Арцаха
Турция создает на Кавказе вторую Сирию: интервью Армена Саркисяна “Financial Times”
Президент Арцаха призывает к созданию новой международной антитеррористической коалиции
Призыв президента Арцаха о международной антитеррористической коалиции распространен в ОБСЕ
Попытки придать религиозный оттенок конфликту - провокация: эксклюзивное интервью Гарегина II
Путин заявил о приверженности России всем своим обязательствам в отношении Армении
ОДКБ предоставит Армении военную помощь в случае агрессии против страны
ЕСПЧ удовлетворил иск Армении о применении промежуточной меры против Турции
В ОБСЕ распространено заявление МИД НКР о необходимости признания независимости Арцаха
Женева встретит главу МИД Азербайджана с требованиями санкций против клана Алиевых
Левон Тер-Петросян отметил важность решения городского совета Женевы
Парламент Страны Басков принял декларацию в поддержку права народа Арцаха на самоопределение
Альфорвиль выступает за признание Францией независимости Арцаха
Парламент Кипра единогласно принял осуждающую агрессию Азербайджана против Арцаха резолюцию
Канада приостановила поставки военного оборудования в Турцию
CNN, ты где? Армяне перекрыли голливудское шоссе, собрались перед редакцией CNN в Лос-Анджелесе
Как можем позволить Турции остаться в НАТО? Олланд принял участие в акции за защиту Арцаха
48 депутатов Европарламента призвали к немедленному прекращению агрессии против Арцаха
Израильские ученые требуют от своей страны прекратить поставку оружия Азербайджану
Арцах - это Армения: армяне США потребовали от Белого дома признать независимость НКР
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