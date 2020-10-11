Азербайджан снова обстреливает Степанакерт

Вооруженные силы Азербайджана снова обстреливают Степанакерт. Как сообщает Арменпресс, об этом пишет Информационный центр Арцах.

Вечером 10 октября Азербайджан начал обстрел Степанакерта, Шуши и других крупных городов Арцаха, несмотря на достигнутую в Москве договоренность о прекращении огня.