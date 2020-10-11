Азербайджан снова обстреливает Степанакерт
Вооруженные силы Азербайджана снова обстреливают Степанакерт. Как сообщает Арменпресс, об этом пишет Информационный центр Арцах.
Вечером 10 октября Азербайджан начал обстрел Степанакерта, Шуши и других крупных городов Арцаха, несмотря на достигнутую в Москве договоренность о прекращении огня.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
- 04:43 «Арменпресс» подводит итоги важнейших событий
- 03:01 Армения и Арцах опровергают информацию об обстреле Гянджа
- 02:56 Азербайджан снова обстреливает Степанакерт
- 01:18 Азербайджан продолжает нарушать договоренности о прекращении огня в гуманитарных целях: МИД Арцаха
- 01:10 В результате обстрела Степанакерта пострадали дома и постройки
- 00:49 Ким Кардашьян пожертвовала 1 миллион долларов Всеармянскому фонду «Айастан»
- 00:37 Омбудсмен опубликовал доказательство участия террористов в войне против Арцаха
- 00:22 С Азербайджаном всегда нужно быть бдительными: политолог о нарушении огня
- 00:19 Мнацаканян констатировал нарушение Азербайджаном договоренностей о прекращении огня
- 00:00 Абсолютная ложь: Армения и Арцах опровергают информацию об обстреле Тертера
- 10.10-23:46 Ракетный обстрел Степанакерта - это неуважительное отношение к результатам переговоров в Москве
- 10.10-23:26 Азербайджан снова обстреливает Степанакерт: ДОПОЛНЯЕТСЯ
- 10.10-23:12 Армения представила в ЕСПЧ новые доказательства участия Турции в развязанной Азербайджаном войне
- 10.10-22:21 Главы МИД Армении, РФ и Азербайджана подтвердили необходимость соблюдения прекращения огня
- 10.10-19:41 Признание статуса Карабаха может стать выходом из этой ситуации: интервью Пашиняна телеканалу “ZDF”
- 10.10-18:00 Московское заявление и турецкие вызовы
- 10.10-16:55 Экс-президента Киргизии Атамбаева задержали
- 10.10-16:46 Ситуация в Гадруте находится под контролем Армии обороны: Араик Арутюнян
- 10.10-16:31 Греция призвала к началу переговоров по Карабаху под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ
- 10.10-16:19 МИД Австрии приветствует соглашение о прекращении огня в зоне карабахского конфликта
- 10.10-16:08 Президент Киргизии освободил от должности секретаря Совбеза
- 10.10-16:04 Страну-изгой Азербайджан остановит только признание Арцаха: МИД Арцаха
- 10.10-15:53 Линкявичус выразил надежду на предметные переговоры по Карабаху
- 10.10-15:47 В Грузии за сутки выявили 519 новых случаев коронавируса
- 10.10-15:41 В США отменили вторые дебаты Трампа и Байдена
10:49, 04.10.2020
Просмотрели 4001 раз СРОЧНО. Азербайджанская авиабаза Гянджи прекратила существование: Ваграм Погосян
14:52, 04.10.2020
Просмотрели 2944 раз Армения, я с тобой: известный пианист Евгений Кисин выразил поддержку нашей стране
16:53, 04.10.2020
Просмотрели 2633 раз Как можем позволить Турции остаться в НАТО? Олланд принял участие в акции за защиту Арцаха
17:26, 05.10.2020
Просмотрели 2023 раз Арцах в тактических целях отводит силы в некоторых направлениях: разъяснение
16:10, 04.10.2020
Просмотрели 2007 раз Армия обороны Арцаха опровергает утверждения Алиева о том, что Матагис находится под их контролем