Время в Ереване: 11:07:36,   11 Октябрь

Азербайджан снова обстреливает Степанакерт

Азербайджан снова обстреливает Степанакерт

Вооруженные силы Азербайджана снова обстреливают Степанакерт. Как сообщает Арменпресс, об этом пишет Информационный центр Арцах.

Вечером 10 октября Азербайджан начал обстрел Степанакерта, Шуши и других крупных городов Арцаха, несмотря на достигнутую в Москве договоренность о прекращении огня.

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации