В результате обстрела Степанакерта пострадали дома и постройки

Ракетному обстрелу вооруженных сил Азербайджана подвергся один из районов на окраине Степанакерта. Как сообщает Арменпресс, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Арцаха.

«После того, как во второй половине дня была достигнута договоренность между конфликтующими сторонами о прекращении огня, Степанакерт снова оказался в мишени врага.

В 23:18 в столице Арцаха началась воздушная тревога, в ходе которой враг нанес удар (вид оружия пока неизвестно) по одному из районов на окраине Степанакерта.

Был полностью разрушен один частный дом, сгорело соседнее хозяйственное здание, повреждена близлежащая инфраструктура. Жертв нет», - говорится в заявлении.