Всемирно известная телезвезда Ким Кардашьян пожертвовала 1 миллион долларов Всеармянскому фонду «Айастан». Как сообщает Арменпресс, об этом телезвезда написала в своем микроблоге в Twitter.

«Независимо от того, помогаете ли вы просто повышать осведомленность и размещаете посты в социальных сетях или жертвуете 1 доллар, каждый из вас немного помогает. Давайте сделаем это с помощью нашего самого успешного сбора средств в истории. Спасибо», - написала Кардашьян.

Ранее Ким Кардашьян призвала присоединиться к акции «Мы, наши границы: все ради Арцаха».

Американская телезвезда с армянскими корнями разместила в Instagram, у которой 185 миллионов подписчиков, видео, в котором призвал всех присоединиться к сбору средств и помочь Армении и Арцаху.

Всеармянский фонд «Айастан» начал сбор с первого дня войны, развязанной Азербайджаном 27 сентября. Общая сумма сборов в рамках общенациональной кампании по сбору средств «Все для Арцаха» составляет более 90 миллионов долларов.