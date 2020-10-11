С Азербайджаном всегда нужно быть бдительными: политолог о нарушении огня

Политолог Теван Погосян видит необходимость проявления постоянной бдительности в отношениям с Азербайджаном. Об этом Погосян сказал в беседе с Арменпресс, реагируя на нарушение достигнутой с Азербайджаном в Москве договоренности о прекращении огня.

«Азербайджан - враг, который в 1915 году назывался Турцией, подвергал нас геноциду», - сказал Погосян.

По его словам, этот враг в 1991-1994 гг. хотел уничтожить армян, но не вышло, после этого он каждый день стрелял в наших ребят.

«Мы должны быть бдительными, потому что врагу нельзя доверять», - сказал Погосян.

Некоторое время назад вооруженные силы Азербайджана снова начали обстреливать Степанакерт.