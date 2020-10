Мнацаканян констатировал нарушение Азербайджаном договоренностей о прекращении огня

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян констатировал, что Азербайджан нарушает договоренность о прекращении огня, продолжая нападения на Нагорный Карабах. Как сообщает Арменпресс, об этом Мнацаканян написал в своем микроблоге Twitter.

«Достигнутая 9 октября в Москве договоренность о прекращении огня должно соблюдаться и выполняться. Сегодня, после 12:00, Азербайджан продолжил атаки на Нагорный Карабах, нарушив взятые на себя обязательства. Сейчас они обстреливают Степанакерт. Это отвратительная агрессия», - написал Мнацаканян.

Ceasefire announced in joint statement of 9 October in #Moscow must be respected and implemented. #Azerbaijan continued attacking #NagornoKarabakh after 12pm today, violating their commitment. #Stepanakert is bombed right now. This is heinous aggression