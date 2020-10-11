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Мнацаканян констатировал нарушение Азербайджаном договоренностей о прекращении огня

Мнацаканян констатировал нарушение Азербайджаном договоренностей о прекращении огня

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян констатировал, что Азербайджан нарушает договоренность о прекращении огня, продолжая нападения на Нагорный Карабах. Как сообщает Арменпресс, об этом Мнацаканян написал в своем микроблоге Twitter.

«Достигнутая 9 октября в Москве договоренность о прекращении огня должно соблюдаться и выполняться. Сегодня, после 12:00, Азербайджан продолжил атаки на Нагорный Карабах, нарушив взятые на себя обязательства. Сейчас они обстреливают Степанакерт. Это отвратительная агрессия», - написал Мнацаканян.


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