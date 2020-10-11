Абсолютная ложь: Армения и Арцах опровергают информацию об обстреле Тертера

Армения и Арцах категорически опровергают дезинформацию Азербайджана о нанесении удара по городу Тертер в Азербайджане. В беседе с Арменпресс пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян отметила, что заявление Баку абсолютно ложное.

«Это абсолютная ложь, и сразу через несколько минут после этого сообщения противник начал обстреливать Степанакерт. Этой дезинформацией они просто подготовили почву для нового удара по Степанакерту», - сказала Шушан Степанян.

Пресс-секретарь президента Арцаха Ваграм Погосян опроверг распространяемую Азербайджаном дезинформацию.

«Я хочу однозначно подчеркнуть, что мы по-прежнему соблюдаем соглашение о прекращении огня. Если не будет дана соответствующая оценка (действиям вооруженных сил Азербайджана - ред.), Армии обороны придется нанести адекватные удары», - сказал Погосян.

Всего несколько минут назад вооруженные силы Азербайджана снова начали обстреливать Степанакерт.