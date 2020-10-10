Новый ракетный обстрел Степанакерта - это неуважительное отношение к результатам переговоров в Москве. В беседе с Арменпресс пресс-секретарь президента Арцаха Ваграм Погосян сказал, что власти Арцаха осуждают продолжающиеся нарушения Азербайджаном режима прекращения огня.

«Эта ничем не обоснованная агрессия против мирного и гражданского населения должна получить политическую оценку со стороны международного сообщества, в первую очередь Российской Федерации, сопредседателями Минской группы ОБСЕ, которые приложили огромные усилия для установления режима прекращения огня. Все это доказывает, что одним из лучших решений арцахской проблемы может быть признание независимости Арцаха странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ», - сказал он.

Всего несколько минут назад вооруженные силы Азербайджана снова начали обстреливать Степанакерт.