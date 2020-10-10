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Главы МИД Армении, РФ и Азербайджана подтвердили необходимость соблюдения прекращения огня

Главы МИД Армении, РФ и Азербайджана подтвердили необходимость соблюдения прекращения огня

Министр иностранных дел России С.В.Лавров 10 октября провел телефонные разговоры с министром иностранных дел Армении З.Г.Мнацаканяном и министром иностранных дел Азербайджана Д.А.Байрамовым.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД РФ, в ходе бесед стороны подтвердили приверженность договорённостям о прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта, достигнутым по итогам консультаций министров иностранных дел трех стран 9 октября в Москве, подчеркнули необходимость его строгого соблюдения «на земле».


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