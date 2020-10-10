Экс-президента Киргизии Атамбаева задержали

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев в субботу задержан сотрудниками спецподразделения милиции. Как передает Арменпресс, об этом ТАСС сообщили в штабе Социал-демократической партии.

"Атамбаев задержан, в настоящее время решается вопрос о мере пресечения в отношении экс-президента", - отметили в штабе.

Ранее в его особняк, который находится примерно в 15 км от Бишкека в селе Кой-Таш Чуйской области, были стянуты спецподразделения силовиков. Подробности задержания пока не известны. Факт задержания уже подтвердил Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) республики.

Госкомитет также сообщил, что бывший президент Киргизии задержан в рамках дела об организации массовых беспорядков в Бишкеке.

Экс-президент Киргизии, который возглавлял республику с 2011 до 2017 года, в ночь на 6 октября был освобожден своими сторонниками из СИЗО ГКНБ, где он находился с августа 2019 года. Спецоперация по его задержанию в Кой-Таше тогда продолжалась почти сутки. За время противостояния между сторонниками Атамбаева и спецназом за медицинской помощью обратились более 100 человек, в том числе сотрудники милиции.

Бывшему президенту вручено уведомление о подозрении в применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, организации массовых беспорядков, организации убийства, организации покушения на убийство, организации захвата заложников, коррупции при незаконном освобождении из заключения криминального авторитета Азиза Батукаева, коррупции при реконструкции ТЭЦ Бишкека, незаконной сделке со зданием промышленной группы "Форум" в Бишкеке и незаконном получении земельных участков в селе Кой-Таш и в Иссык-Кульской области.