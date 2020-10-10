Греция призвала к началу переговоров по Карабаху под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ

Греция приветствует соглашение о прекращении огня, достигнутое в Москве в результате 11-часовых обсуждений министров иностранных дел Армении, России и Азербайджана.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится в микроблоге МИД Греции в Twitter.

“Для обеспечения мирного урегулирования немедленно, под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ должны начаться переговоры”, - подчеркивают в МИД Греции.

Главы МИД Армении, России и Азербайджана заявили, что с 12:00 10 октября устанавливается прекращение огня с целью обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве Международного комитета Красного Креста (МККК) и в соответствии с его критериями. Конкретные критерии режима прекращения огня будут согласованы дополнительно. Азербайджанская Республика и Республика Армения при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ на основе базовых принципов урегулирования приступают к предметным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования. Стороны подтверждают неизменность формата переговорного процесса.