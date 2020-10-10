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Президент Киргизии освободил от должности секретаря Совбеза

Президент Киргизии освободил от должности секретаря Совбеза

 Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков на фоне протестов в республике освободил от должности секретаря Совбеза страны Дамира Сагынбаева. Как передает Арменпресс, об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства.

"Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому Сагынбаев Дамир Казакович освобожден от должности секретаря Совета безопасности Кыргызской Республики", - заявил представитель пресс-службы.

В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.

 


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