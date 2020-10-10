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Линкявичус выразил надежду на предметные переговоры по Карабаху

Линкявичус выразил надежду на предметные переговоры по Карабаху

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс выразил надежду, что в результате обсуждений, длившихся более 10 часов, Армения и Азербайджан вернутся к предметным переговорам.

Как передает «Арменпресс», об этом глава МИД Литвы написал в своем микроблоге в Twitter.

“Тяжелые бои, продолжавшиеся в течение 14 дней, значительные потери, жертвы среди мирных жителей, множество пострадавших. Надеюсь, что перемирие будет сиблюдено, и Армения и Азербайджан в духе доброй воли вернутся к предметным переговорам под эгидой ОБСЕ”, - написал Линкявичюс.

Главы МИД Армении, России и Азербайджана заявили, что с 12:00 10 октября устанавливается прекращение огня с целью обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве Международного комитета Красного Креста (МККК) и в соответствии с его критериями. Конкретные критерии режима прекращения огня будут согласованы дополнительно. Азербайджанская Республика и Республика Армения при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ на основе базовых принципов урегулирования приступают к предметным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования. Стороны подтверждают неизменность формата переговорного процесса.


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