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В Грузии за сутки выявили 519 новых случаев коронавируса

В Грузии за сутки выявили 519 новых случаев коронавируса

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 519. Скончались шесть человек, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

По данным официального сайта StopCov, общее количество зараженных в стране составляет 11 271.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 253 человека, с начала пандемии вылечились 6 119 пациентов. Скончались 78.

В карантине в данное время находятся 5 971 человек, в стационарах – 836, в ковид-гостиницах – 1 393.

41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.


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