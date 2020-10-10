В Грузии за сутки выявили 519 новых случаев коронавируса
15:47, 10 Октябрь, 2020
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 519. Скончались шесть человек, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.
По данным официального сайта StopCov, общее количество зараженных в стране составляет 11 271.
Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 253 человека, с начала пандемии вылечились 6 119 пациентов. Скончались 78.
В карантине в данное время находятся 5 971 человек, в стационарах – 836, в ковид-гостиницах – 1 393.
41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.
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