В США отменили вторые дебаты Трампа и Байдена

Комиссия по проведению президентских дебатов в США заявила об отмене вторых предвыборных дебатов президента Дональда Трампа с кандидатом в президенты от демократов Джо Байденом, которые были запланированы на четверг.

Ранее комиссия по проведению президентских дебатов сообщила, что намеченные на 15 октября вторые предвыборные дебаты Трампа и Байдена пройдут в виртуальном формате. Трамп обвинил комиссию в принятии односторонних решений и заявил, что не будет принимать в них участие. Позже в комиссии заявили, что виртуальный формат отменен не будет,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Восьмого октября комиссия объявила, что в целях обеспечения охраны здоровья и обеспечения безопасности всех участников вторые дебаты, запланированные на 15 октября в Майями, будут проведены виртуально. Впоследствии предвыборные штабы двух кандидатов… сделали серию заявлений касательно их соответствующих позиций о готовности участвовать в виртуальных дебатах 15 октября, и теперь каждый объявил альтернативные планы на эту дату. Теперь очевидно, что дебатов 15 октября не будет", - говорится в заявлении комиссии.

Отмечается, что оба кандидата согласились участвовать в дебатах, которые должны пройти 22 октября.

Ранее комиссия решила провести дебаты в онлайн формате, после того как у Трампа была диагностирована коронавирусная инфекция. Информация о положительном тесте Трампа на COVID–19 поступила в ночь на 1 октября, на следующий день президент был госпитализирован, но уже 5 октября вернулся в Белый дом. По словам самого Трампа, он чувствует себя хорошо и не имеет симптомов коронавируса. Лечащий врач Трампа заявил, что президент может вернуться к публичным мероприятиям уже 10 октября.