Франция приветствует соглашение о прекращении огня в гуманитарных целях, достигнутое межу между Арменией и Азербайджаном. Как передает «Арменпресс», об этом говорится в заявлении МИД Франции.

“Перемирие должно быть реализовано и строго соблюдено, чтобы были созданы условия для полного прекращения военных действий между двумя странами. Существенные обсуждения, в которые стороны были вовлечены под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ, должны быть возобновлены без предусловий. Франция остается мобилизованной для содействия процессу в этих рамках”, - говорится в сообщении МИД Франции.

Главы МИД Армении, России и Азербайджана заявили, что с 12:00 10 октября устанавливается прекращение огня с целью обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве Международного комитета Красного Креста (МККК) и в соответствии с его критериями. Конкретные критерии режима прекращения огня будут согласованы дополнительно. Азербайджанская Республика и Республика Армения при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ на основе базовых принципов урегулирования приступают к предметным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования. Стороны подтверждают неизменность формата переговорного процесса.