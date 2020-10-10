Армения по дипломатическим каналам работает над претворением в жизнь соглашения о прекращении огня

В направлении реализации соглашения, достигнутого между Арменией, Азербайджаном и Россией о прекращении огня в гуманитарных целях ведутся работы по всем дипломатическим каналам.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

Согласно договоренности, 10 октября в 12:00 часов вступило в силу соглашение о прекращении огня с гуманитарной целью вдоль линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана. Оно было достигнуто в результате более чем 11 часовых обсуждений, начавшихся в Москве 9 октября, и зафиксировано совместным заявлением министров иностранных дел Республики Армения, Российской Федерации и Азербайджана - Зограба Мнацаканяна, Сергея Лаврова и Джейхуна Байрамова. Однако, проигнорировав прекращение огня, объявленное в гуманитарных целях, азербайджанские подразделения в 12:05 атаковали район Караханбейли. Подразделения Армии обороны Арцаха принимают соответствующие меры, чтобы остановить атаку противника.