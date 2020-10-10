Politico: Белый дом может попросить политназначенцев подать в отставку к выборам

Белый дом рассматривает возможность потребовать почти от всех политических назначенцев в американской администрации написать заявления об отставке в преддверии ноябрьских выборов, чтобы президент США Дональд Трамп в случае своей победы решил, какие из этих заявлений принять, а кого оставить на посту. Об этом сообщает в пятницу газета Politico со ссылкой на двух представителей администрации высокого ранга.

По их словам, такой шаг должен дать Трампу максимальную гибкость в выборе состава своей будущей администрации. В то же время чиновники обращают внимание на то, что подобный шаг является беспрецедентным, и слухи о нем уже вызвали возмущение некоторых сотрудников,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Это непорядочный способ обращения с людьми, которые рисковали своей репутацией и карьерными возможностями ради того, чтобы присоединиться к администрации, и неустанно работали для того, чтобы президент смог преодолеть финишную черту", - заявил один из представителей администрации высокого ранга.

Ранее сам Трамп не исключал, что может отправить в отставку весь свой кабинет после выборов в случае победы, а затем заново набрать тех людей, которые его устраивают. Речь тогда шла о политназначенцах уровня министров.

Очередные всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторы 13 штатов и территорий.