Гинцбург назвал сроки отказа от масок после вакцинации от COVID-19

Отказаться от ношения маски после вакцинации от коронавируса можно только через три недели после того, как будет введен второй компонент препарата и определен уровень антител, сообщил РИА Новости директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург.

"Надо дождаться по крайней мере 21 день после того, как человек привился, потом надо быть уверенным, что ты в группе опытной, а не в группе плацебо, и я бы советовал определить уровень протективных антител и после этого самому решать, носить маску или нет. Если уровень высокий, то можно не носить, если уровень недостаточный, то лучше носить", — пояснил он,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Вакцинация предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.

Пострегистрационные клинические исследования вещества начались в Москве 7 сентября, а 9-го врачи сделали прививки первым участникам. Всего в исследовании примут участие 40 тысяч добровольцев, десять тысяч из них получат плацебо, это необходимо для проверки эффективности вакцины.