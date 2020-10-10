Азербайджан пошел на переговоры, сознавая последствия своих действий: Теван Погосян

Политолог Теван Погосян убежден, что Армянская армия, а также дипломатия заставили Азербайджан осознать последствия развязанных им действий и, в конце концов, пойти на переговоры.

“Азербайджан фактически заявлял, что не пойдет на перемирие, пока армянские войска не выйдут из Арцаха, но согласился на перемирие. Все это доказывает, что шаги Азербайджана не имеют ничего общего с его первоначальными словами. Я убежден, что с самого начала наша армия, наши солдаты, а затем и дипломатия, смогли создать для Азербайджана такую ситуацию, что он, хорошо осознав последствия, пошел на переговоры”, - сказал Теван Погосян в беседе с «Арменпресс».

Он добавил, что, несмотря на соглашение о прекращении огня, не следует терять бдительность. По мнению политолога, противник попытается передислоцировать свои силы даже во время прекращения огня в гуманитарных целях, возможно, и для приобретения нового вооружения. “Мне кажется, Азербайджан вновь попытается нагнетать ситуацию. Мы должны правильно использовать это время, собрать все силы, перестроиться и суметь заполнить соответствующие пробелы”, - сказал Погосян.

Согласно договоренности, 10 октября с 12:00 часов вступило в силу соглашение о прекращении огня с гуманитарной целью вдоль линии соприкосновения ВС Арцаха и Азербайджана. Оно было достигнуто в результате обсуждений 9 октября в Москве, продлившихся более 11 часов, и было зафиксировано совместным заявлением министров иностранных дел Армении, России и Азербайджана Зограба Мнацаканяна, Сергея Лаврова и Джейхуна Байрамова. Известно, что, проигнорировав временное прекращение огня в гуманитарных целях, азербайджанские подразделения в 12:05 предприняли атаку на район Караханбейли. Подразделения Армии обороны Арцаха прибегают к соответствующим мерам по пресечению атак противника.