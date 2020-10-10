Азербайджану дали понять, что его требования нереалистичны: политолог о соглашении прекращения огня

Для Азербайджана, начавшего военные действия, соглашение о прекращении огня, даже о временном прекращении огня, без каких-либо ощутимых результатов, содержит элементы поражения. Такое мнение высказал политолог Александр Маргаров в разговоре с «Арменпресс», касаясь соглашения о прекращении огня в гуманитарных целях от 12:00 10 октября.

“Требования, которые были абсолютно не рациональными, не могли быть выполнены. Хотя Азербайджан всегда подчеркивал, что они могут вернуться к переговорному процессу только после вывода армянских сил из Нагорного Карабаха, очевидно, что это было нереалистичным условием”, - сказал Маргаров.

Он отметил, что готовность Армении начать переговоры без предусловий, заявления по этому поводу и нажим международного сообщества доказали неконструктивность заявлений Азербайджана. “Азербайджану дали понять, что его требования нереалистичны. Требования должно быть приближены к действительности, к действиям, которые мы видим на поле боя”, - сказал Маргаров.

Политолог, по сути, считает согласие Азербайджана на прекращение огня шагом назад. “Если сторона, начавшая боевые действия, должна остановить операции без ощутимых результатов, даже временно, то присутствуют элементы поражения этой стороны, в данном случае азербайджанской стороны. Азербайджанская сторона, которая начала военные действия и наносит удары по международному сообществу, не может получить никаких прав”, - сказал он.

Политолог отметил, что до вчерашнего дня президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что помимо переговорного процесса он видит и другие решения. Однако, как показала действительность, военное решение - это еще не то решение, которого пытается достичь Азербайджан. Маргаров отметил, что заявления о вовлечении Турции в переговоры не получили отклика со стороны России, эти заявления были проигнорированы. Это доказывает позицию России по данному вопросу.

Маргаров напомнил, что в своем первом заявлении сопредседатели Минской группы призвали не только к прекращению боевых действий, но и к возобновлению переговоров в существующих рамках. “Страны-сопредседатели не рассматривают Турцию как страну, которая может получить такой же статус, как они, потому что она не ведет переговоров с Арменией. Турция - заинтересованная страна, которая явно вовлечена в конфликт, в поддержку одной из сторон”, - заявил политолог.

Главы МИД Армении, России и Азербайджана заявили, что с 12:00 10 октября устанавливается прекращение огня с целью обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве Международного комитета Красного Креста (МККК) и в соответствии с его критериями. Конкретные критерии режима прекращения огня будут согласованы дополнительно. Азербайджанская Республика и Республика Армения при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ на основе базовых принципов урегулирования приступают к предметным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования. Стороны подтверждают неизменность формата переговорного процесса.

Анна Григорян