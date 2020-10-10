Президент Чехии считает, что страна не может вторично остановить экономику из-за пандемии

Президент Чехии Милош Земан считает, что республика не может позволить повторно остановить экономику из-за распространения коронавируса нового типа, как это произошло весной. Об этом он заявил в субботу в интервью пражской газете Mlada fronta Dnes.

"Вторично это [остановку экономики] нельзя позволить, - отметил он. - Произойдет [в Чехии] урезание всех видов деятельности, не связанных [непосредственно] с экономикой".

В условиях второй волны распространения коронавируса, по его словам, в Чехии возможно временное свертывание всех культурно-развлекательных и спортивных мероприятий. Жителям республики, отметил он, следует избегать посещения общественных мест, лучше оставаться дома, "занимаясь хозяйственными делами и читая книги",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Между тем премьер-министр Чехии Андрей Бабиш накануне не исключил вероятности остановки национальной экономики, если эпидемиологическая ситуация в стране продолжит ухудшаться. Власти пойдут на этот шаг лишь в исключительном случае, отметил он, если станет ясно, что действующие социальные ограничения недостаточны для пресечения распространения коронавирусной инфекции.

Минздрав Чехии информировал в субботу о резком ускорении темпов распространения коронавируса в республике. За прошедшие сутки число новых случаев заражения коронавирусом составило 8 618, что почти вдвое больше показателя предыдущего дня. По темпам распространения инфекции страна лидирует в Евросоюзе.

Общее число заразившихся в Чехии, население которой составляет около 10,7 млн человек, составило 109 374. Выздоровели 53 173 инфицированных. За прошедшие семь месяцев от вызываемых коронавирусом осложнений в республике умерли 905 человек. Накануне утром Минздрав сообщал о 869 летальных исходах.