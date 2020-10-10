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В России за сутки выявили 12 846 случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 12 846 случаев заражения коронавирусом

 Число новых случаев коронавируса в России второй день подряд превышает пиковый показатель мая (11 656); за сутки заразились еще 12 846 человек, следует из данных оперативного штаба.

В четверти случаев инфекция протекает бессимптомно.

Умерли 197 человек (за время пандемии — 22 594). Из больниц выписали 6781 пациента (1 016 202).,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 выросло до 1 285 084.

Накануне коронавирус обнаружили у 12 126 человек. Темп прироста составляет полпроцента.


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