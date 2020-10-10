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В Степанакерте на данный момент спокойно

В Степанакерте на данный момент спокойно

Ситуация в столице Арцаха Степанакерте, которая уже в течении нескольких дней, является мишенью азербайджанской стороны, в настоящее время спокойно. Об этом в беседе с  «Арменпресс» заявил пресс-секретарь президента Арцаха Ваграм Погосян.

“На данный момент армянские войска получили приказ не стрелять. Обстановка в Степанакерте спокойная”, - сказал Погосян.

10 октября в 12:00 на линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана вступило в силу соглашение о прекращении огня в гуманитарных целях. Однако, проигнорировав это, азербайджанские части в 12:05 атаковали район Караханбейли. Подразделения Армии обороны Арцаха принимают соответствующие меры, чтобы остановить атаку противника.


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