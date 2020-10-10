Подразделениям Армии обороны Арцаха дан приказ о прекращении огня

Подразделениям Армии обороны Арцаха приказано прекратить огонь. Об этом Арменпресс сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Республики Армения Шушан Степанян.

10 октября в 12:00 на линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана вступило в силу соглашение о прекращении огня в гуманитарных целях. Оно было достигнуто в результате более чем 11 часов обсуждений, начавшихся в Москве 9 октября, и зафиксированно совместным заявлением министров иностранных дел Республики Армения, Российской Федерации и Азербайджана - Зограба Мнацаканяна, Сергея Лаврова и Джейхуна Байрамова. “В ответ на послание президента Российской Федерации В.В. Путина, в соответствии с договоренностями Президента Российской Федерации В. В. Путина, премьер-министра Республики Армения Н. Пашиняна и Президента Азербайджанской Республики И. Алиева стороны согласовали нижеизложенные шаги:

С 12:00 10 октября 2020 г. в гуманитарных целях объявляется прекращение огня в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями Международного Комитета Красного Креста.

Конкретные критерии режима прекращения огня будут согласованы дополнительно.

Азербайджанская Республика и Республика Армения при посредничестве сопредседателей Минской Группы ОБСЕ на основе базовых принципов урегулирования приступают к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования.

Стороны подтверждают неизменность формата переговорного процесса

Ранним утром 27 сентября Азербайджан по всей линии соприкосновения с Арцахом начал вести активный обстрел. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт и город Шуши. В разных районах Арцаха погибают мирные жители. По всему периметру линии соприкосновения ведутся упорные бои, обе стороны несут потери и в живой силе и в вооружении. Потери Азербайджана в несколько раз превышают потери армянской стороны. Вооруженные силы Азербайджана также нанесли удары по военно-гражданским инфраструктурам Республики Армения. Обнаружены факты, подтверждающие вовлеченность Турции, переброску наемников из Сирии и использование их в военных действиях против Арцаха.