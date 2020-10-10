Азербайджан использует время, оставшееся до прекращения огня: Армия обороны отражает все атаки врага

Вооруженные силы Азербайджана пытаются использовать даже часы, оставшиеся до прекращения огня, но армянская армия четко выполняет свои боевые задачи. Как сообщает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал представитель Минобороны Республики Армения Арцрун Ованнисян.

“Вооруженные силы Азербайджана стараются использовать даже часы, оставшиеся до прекращения огня, но наша армия героически выполняет свои боевые задачи, успешно отражая все виды атак”, - сказал Ованнисян.

Фальсификацию азербайджанцев относительно удара по Гадруту из Ходжалы он посчитал смешной. “Это - плод воображения президента Азербайджана Ильхама Алиева”, - сказал он.

Азербайджанская Республика и Республика Армения при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ на основе базовых принципов урегулирования приступают к предметным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования. Стороны подтверждают неизменность формата переговорного процесса.

Главы МИД Армении, России и Азербайджана заявили, что с 12:00 10 октября устанавливается прекращении огня с целью обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве Международного комитета Красного Креста (МККК) и в соответствии с его критериями. Конкретные критерии режима прекращения огня будут согласованы дополнительно. Азербайджанская Республика и Республика Армения при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ на основе базовых принципов урегулирования приступают к предметным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования. Стороны подтверждают неизменность формата переговорного процесса.