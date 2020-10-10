Среди участников митинга Трампа в Миннесоте девять человек заразились коронавирусом

Управление здравоохранения Миннесоты зафиксировало девять случаев заражения коронавирусом среди лиц, которые посещали состоявшийся на его территории в сентябре предвыборный митинг президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил в пятницу телеканал ABC.

Как уточнили представители управления, один из этих девяти человек находится сейчас в отделении реанимации. Как отметили специалисты, пока нет информации о том, где именно были инфицированы указанные лица. В управлении полагают, что митинг Трампа в середине сентября, вероятно, способствовал распространению коронавирусой инфекции в Миннесоте,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Американского лидера ранее не раз критиковали за то, что он обычно посещает публичные мероприятия без маски. Политические оппоненты заявляли, что Трамп подает плохой пример согражданам. Глава государства ранее выражал сомнения в том, что жителям США следует повсеместно носить маски.

Трамп в ночь на 2 октября сообщил в Twitter, что у него и у его супруги Меланьи выявлен коронавирус. Позже в этот день глава государства прибыл в медицинский центр имени Уолтера Рида в городе Бетесда (штат Мэриленд). В понедельник Трамп покинул госпиталь и вернулся в Белый дом. Его лечащий врач Шон Конли проинформировал, что состояние здоровья президента США позволяет безбоязненно выписать его из медучреждения.

Всеобщие выборы в США запланированы на 3 ноября.