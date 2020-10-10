В Степанакерте заработал сигнал воздушной тревоги, но ракетного обстрела нет

В столице Республики Арцах Степанакерте заработал сигнал воздушной тревоги.

Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал пресс-секретарь президента Арцаха Ваграм Погосян.

“В настоящий момент заработал сигнал воздушной тревоги, но ракетного обстрела нет. В течение ночи обстрела также не было”, - отметил Погосян.

Политолог Теван Погосян, который в данный момент в Степанакерте отметил, что утром были удары, однако по положению на 10:20 ракетного обстрела нет.

На линии соприкосновения конфликтующих сил Арцаха и Азербайджана с 12:00 10 октября 2020 года объявляется прекращение огня с целью обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве Международного комитета Красного Креста (МККК) и в соответствии с его критериями. Конкретные критерии режима прекращения огня будут согласованы дополнительно. Договоренность об этом достигнута в течение встречи в Москве глав МИД Армении, Азербайджана и России.