Вашингтон подтвердил участие Трампа в мероприятии на Южной лужайке Белого дома 10 октября

Президент США Дональд Трамп, у которого ранее был выявлен коронавирус нового типа, в субботу выступит на мероприятии на Южной лужайке Белого дома. Об этом свидетельствует график главы государства, распространенный пресс-службой Белого дома.

Выступление американского лидера будет посвящено "мирным протестам за поддержание закона и правопорядка" в стране, отмечается в документе. Ранее о планах Трампа выступить перед публикой на Южной лужайке сообщила со ссылкой на источники в американской администрации телекомпания ABC.

Трамп, согласно ее данным, обратится к собравшимся с речью с балкона Белого дома. Это станет его первым публичным выступлением после заражения новым коронавирусом,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Лечащий врач президента США Шон Конли ранее отмечал, что у Трампа не наблюдается признаков прогрессирования заболевания, вызванного новым коронавирусом. По его мнению, Трамп, по всей видимости, прекратит представлять опасность заражения окружающих коронавирусом в субботу.

Трамп в ночь на 2 октября сообщил в Twitter, что у него и у его супруги Меланьи выявлен коронавирус. Позже в этот день глава государства прибыл в медицинский центр имени Уолтера Рида в городе Бетесда (штат Мэриленд). В понедельник Трамп покинул госпиталь и вернулся в Белый дом. Его лечащий врач Шон Конли проинформировал, что состояние здоровья президента США позволяет безбоязненно выписать его из медучреждения.