Джокович вышел в финал “Ролан Гарроса”

Первая ракетка мира Новак Джокович вышел в финал Открытого чемпионата Франции по теннису.

Как передает «Арменпресс», в полуфинале Джокович встретился с теннисистом из Греции Стефаносом Циципасом. В матче, длившемся 3 часа 58 минут, сербский теннисист одержал победу над Циципасом, со счетом в 5-и сетах - 6:2, 6:2, 5:7, 4:6, 6:1. В финале “Ролан Гарроса” Джокович сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем.

Турнир “Ролан Гарроса” проводится с 1891 года, однако это название он получил в 1928 году. В этом году призовой фонд “Ролана Гарроса” составляет 38 млн. евро. Турнир, который проходит в 124-й раз, завершится 11-го октября. Из-за пандемии на турнирах будет присутствовать всего тысяча болельщиков.