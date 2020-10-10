Сборная Армении по футболу в составе с 24 футболистами уже прибыла в Польшу

Сборная Армении по футболу прибыла в Катовице (Польша).

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила ФФА. Делегация ФФА остановилась в отеле “Marriott Courtyard”. Матч Армения - Грузия третьего тура второй группы Лиги Наций УЕФА состоится на стадионе города Тыхы, примерно в 20 км от Катовице. На турнир в составе сборной выехали 24 футболиста.

Вратари:

Давид Юрченко - “Шахтер” (Караганда, Казахстан)

Анатолий Айвазов - “Урарту”

Арсен Бегларян - “Урарту”

Защитники:

Камо Оганесян - “Кайрат” (Казахстан)

Арман Оганесян - “Тобол” (Казахстан)

Вараздат Ароян - “Тамбов” (Россия)

Андре Чалышер - “Гетеборг” (Швеция)

Сероб Григорян - “Пюник”

Айк Ишханян – " Гандзасар-Капан»

Тарон Восканян - “Алашкерт”

Полузащитники:

Генрих Мхитарян - “Рома” (Италия)

Геворг Казарян - “АЕЛ” (Лимасол, Кипр)

Эдгар Бабаян - “Хобро” (Дания)

Хорен Байрамян - “Ростов” (Россия)

Гегам Кадимян - “Неман” (Беларусь)

Тигран Барсегян - “Астана” (Казахстан)

Ваан Бичахчян - “Жилина” (Словакия)

Артак Григорян - “Алашкерт”

Ангуло Вбеймар - “Гандзасар-Капан”

Артур Григорян - “Пюник”

Соломон Удо - “Арарат”

Юрий Гарегинян - “Ноа”

Беник Оганесян - “Ноа”

Нападающие:

Александр Карапетян - “Тамбов” (Россия)

Предматчевая пресс-конференция Хоакина Капароса и Генриха Мхитаряна состоится 10-го октября в 15:45 по местному времени (17:45 по ереванскому времени) и будет транслироваться на официальных страницах ФФА в Facebook, Instаgram и канале Youtube. Предматчевая тренировка нашей команды состоится сегодня же день, начало - в 16:30 (по ереванскому времени - в 18:30).