Сборная Армении по футболу в составе с 24 футболистами уже прибыла в Польшу
Сборная Армении по футболу прибыла в Катовице (Польша).
Как передает «Арменпресс», об этом сообщила ФФА. Делегация ФФА остановилась в отеле “Marriott Courtyard”. Матч Армения - Грузия третьего тура второй группы Лиги Наций УЕФА состоится на стадионе города Тыхы, примерно в 20 км от Катовице. На турнир в составе сборной выехали 24 футболиста.
Вратари:
Давид Юрченко - “Шахтер” (Караганда, Казахстан)
Анатолий Айвазов - “Урарту”
Арсен Бегларян - “Урарту”
Защитники:
Камо Оганесян - “Кайрат” (Казахстан)
Арман Оганесян - “Тобол” (Казахстан)
Вараздат Ароян - “Тамбов” (Россия)
Андре Чалышер - “Гетеборг” (Швеция)
Сероб Григорян - “Пюник”
Айк Ишханян – " Гандзасар-Капан»
Тарон Восканян - “Алашкерт”
Полузащитники:
Генрих Мхитарян - “Рома” (Италия)
Геворг Казарян - “АЕЛ” (Лимасол, Кипр)
Эдгар Бабаян - “Хобро” (Дания)
Хорен Байрамян - “Ростов” (Россия)
Гегам Кадимян - “Неман” (Беларусь)
Тигран Барсегян - “Астана” (Казахстан)
Ваан Бичахчян - “Жилина” (Словакия)
Артак Григорян - “Алашкерт”
Ангуло Вбеймар - “Гандзасар-Капан”
Артур Григорян - “Пюник”
Соломон Удо - “Арарат”
Юрий Гарегинян - “Ноа”
Беник Оганесян - “Ноа”
Нападающие:
Александр Карапетян - “Тамбов” (Россия)
Предматчевая пресс-конференция Хоакина Капароса и Генриха Мхитаряна состоится 10-го октября в 15:45 по местному времени (17:45 по ереванскому времени) и будет транслироваться на официальных страницах ФФА в Facebook, Instаgram и канале Youtube. Предматчевая тренировка нашей команды состоится сегодня же день, начало - в 16:30 (по ереванскому времени - в 18:30).
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