Европейские индексы - 09-10-20

МОСКВА, 10 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 9 октября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.07% и составил 13051.23 пункта, французский CAC 40 не изменился и опять составил 4824.88 пункта, британский FTSE вырос на 0.65% и составил 6016.65 пункта, а российский RTSI вырос на 0.48% и составил 1164.34 пункта.