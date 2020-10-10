Европейские индексы - 09-10-20
МОСКВА, 10 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 9 октября:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.07% и составил 13051.23 пункта, французский CAC 40 не изменился и опять составил 4824.88 пункта, британский FTSE вырос на 0.65% и составил 6016.65 пункта, а российский RTSI вырос на 0.48% и составил 1164.34 пункта.
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