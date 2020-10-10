Цены на цветные металлы - 09-10-20

ЛОНДОН, 10 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 9 октября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 1.66% и составила 1802.00 долларов США, цена на медь выросла на 1.29% и составила 6622.50 долларов США, цена на свинец выросла на 0.06% и составила 1794.00 долларов США, цена на никель выросла на 0.82% и составила 14728.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.03% и составила 18175.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.17% и составила 2373.00 долларов США, цена на молибден выросла на 1.19% и составила 18850.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 33780.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.