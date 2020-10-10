В результате взрыва на складе горючих материалов в Бейруте погибли 4 человека

В результате взрыва на складе горючих материалов в Бейруте погибли, по меньшей мере, четыре человека. Как передает «Арменпресс», со ссылкой на “РИА Новости”, об этом сообщили в офисе Красного Креста Ливана.

По данным ливанского телеканала “Al-Jadid TV”, более 50 человек получили ранения различной степени тяжести. На месте происшествия работают пожарные и врачи.

Причина взрыва пока не установлена.