Раненный в результате азербайджанского обстрела российский журналист нетранспортабелен

Состояние раненного во время обстрела вооруженными силами Азербайджана в Нагорном Карабахе россиянина Юрия Котенка не позволяет транспортировать его в Москву, помощь ему оказывается специалистами Армении. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"Насколько нам известно, его состояние в настоящее время не позволяет его транспортировать. Ему оказывается медицинская помощь специалистами в Армении. Пока прогнозы строить рано", - сказал Кузнецов журналистам.

Напомним, что раненых во время обстрела вооруженными силами Азербайджана в Нагорном Карабахе двух других российских журналистов доставили в Москву спецбортом летного отряда "Россия". Во время полета россияне спали. Свои места им уступили члены правительственной делегации, прилетевшей в Ереван вместе с премьером Михаилом Мишустиным.

В среду был повторно обстрелян Собор Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц, расположенный в центре карабахского города Шуши, в результате чего были ранены и получили телесные повреждения россияне Юрий Котенок, Арзанов и член сопровождающей их группы Грант Баладян, прибывшие на место происшествия с целью освещения последствий бомбардировки того же храма в первой половине дня.