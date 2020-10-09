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Количество переброшенных Турцией в Азербайджан террористов увеличилось с 900 до 2000: Mashreghnews

Количество переброшенных Турцией в Азербайджан террористов увеличилось с 900 до 2000: Mashreghnews

Правительства Азербайджана и Турции создали альянс с террористическими группировками, который представляет угрозу для северо-западных регионов Ирана. Как сообщает Арменпресс, об этом пишет иранский Mashreghnews.

На сайте отмечается, что количество террористов, завербованных Турцией и переброшенных в Азербайджан, увеличилось с 900 до 2 тысяч. Согласно сайту, террористы происходят из группировок Султан Мурад,  Джейш аш-Шаркия, Фиркат аль-Хамза и др. Они дислоцированы на западном участке Тартара, а также на востоке приграничных участков линии соприкосновения, включая Ходжавенд, Агдам, Мартакерт и др. 


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