Количество переброшенных Турцией в Азербайджан террористов увеличилось с 900 до 2000: Mashreghnews

Правительства Азербайджана и Турции создали альянс с террористическими группировками, который представляет угрозу для северо-западных регионов Ирана. Как сообщает Арменпресс, об этом пишет иранский Mashreghnews.

На сайте отмечается, что количество террористов, завербованных Турцией и переброшенных в Азербайджан, увеличилось с 900 до 2 тысяч. Согласно сайту, террористы происходят из группировок Султан Мурад, Джейш аш-Шаркия, Фиркат аль-Хамза и др. Они дислоцированы на западном участке Тартара, а также на востоке приграничных участков линии соприкосновения, включая Ходжавенд, Агдам, Мартакерт и др.