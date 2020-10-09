Армянская сторона не ответит на вандализм ВС Азербайджана таким же вандализмом. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 9 октября заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, имея в виду ответ на ракетный обстрел противником церкви Казанчецоц в Шуши.

«Военные очень хорошо знают, что делать, они знают, какую пулю и где использовать снаряд, чтобы быть более эффективным. Если некоторые люди ожидают такого же вандализма в качестве ответа, мы однозначно не будем этого делать, потому что это не наш почерк», - сказал Ованнисян.

8 октября Вооруженные силы Азербайджана дважды обстреляли ракетами церковь Казанчецоц в Шуши. В результате одного из ударов пострадали 3 российских журналиста, один из них находится в критическом состоянии.