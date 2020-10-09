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Армянская сторона не ответит на вандализм ВС Азербайджана таким же вандализмом

Армянская сторона не ответит на вандализм ВС Азербайджана таким же вандализмом

Армянская сторона не ответит на вандализм ВС Азербайджана таким же вандализмом. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 9 октября заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, имея в виду ответ на ракетный обстрел противником церкви Казанчецоц в Шуши.

«Военные очень хорошо знают, что делать, они знают, какую пулю и где использовать снаряд, чтобы быть более эффективным. Если некоторые люди ожидают такого же вандализма в качестве ответа, мы однозначно не будем этого делать, потому что это не наш почерк», - сказал Ованнисян.

8 октября Вооруженные силы Азербайджана дважды обстреляли ракетами церковь Казанчецоц в Шуши. В результате одного из ударов пострадали 3 российских журналиста, один из них находится в критическом состоянии.


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