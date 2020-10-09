Раненых в результате обстрела ВС Азербайджана российских журналистов доставят в Москву спецбортом

Двоих пострадавших при обстреле в Шуши российских журналистов доставят в РФ бортом летного спецотряда "Россия" с правительственной делегацией. Как передает Арменпресс, об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

На этом же борту в Москву возвращаются журналисты, освещавшие рабочий визит в Ереван премьер-министра России Михаила Мишустина. Один из пострадавших - Левон Арзанов.

В среду был повторно обстрелян Собор Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц, расположенный в центре карабахского города Шуши, в результате чего были ранены и получили телесные повреждения россияне Юрий Котенок, Арзанов и член сопровождающей их группы Грант Баладян, прибывшие на место происшествия с целью освещения последствий бомбардировки того же храма в первой половине дня.