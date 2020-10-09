Участники Арцахской освободительной войны призывают не терять бдительность

Участники освободительной войны Арцаха призывают не терять бдительность в случае возможного прекращения огня по гуманитарным соображениям. Герой Арцаха, командующий операцией по освобождению Шуши Аркадий Тер-Тадевосян (Коммандос) и художественный руководитель ансамбля народной песни и пляски «Карин», участник Арцахской войны Гагик Гиносян уверены - гуманитарные призывы не удерживают власти Азербайджана и Турции от их амбиций, их могут удержать только бдительные и эффективные вооруженные силы.

«Хотя в переговорах участвует Азербайджан, решения принимает Турция. Мы должны сохранять бдительность до конца, мы не должны позволять себе ослабевать», - в беседе с Арменпресс сказал Аркадий Тер-Тадевосян. По словам героя Арцаха, от азербайджанцев можно ждать всего, даже сейчас, когда весь мир знает, что они напали на Арцах 27 сентября, более того, из Сирии через Турцию переправили наемников из террористических группировок, а они заявляют, что якобы войну начали армяне.

Находившийся в эти дни на передовой Гагик Гиносян уверяет, что боевой дух армянских солдат очень высок, но всегда нужно быть бдительным с властями Азербайджана и Турции. «Президент России Владимир Путин призвал к прекращению боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта по гуманитарным соображениям, а я думаю, что только к людям обращаются с гуманитарными призывами, и нельзя говорить со зверями на человеческом языке. Нам нужно говорить с ними с оружием в руках», - подчеркнул Гиносян.