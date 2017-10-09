Предстоящие на 10 октября мероприятия
18:56, Октябрь 09, 2020
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- 03:56 На линии соприкосновения ВС Арцаха и Азербайджана установилось перемирие
- 01:45 Переговоры между главами МИД Армении, России и Азербайджана продолжаются уже около 9 часов
- 00:56 Раненный в результате азербайджанского обстрела российский журналист нетранспортабелен
- 09.10-22:38 Раненых в результате азербайджанского обстрела российских журналистов доставили в Москву
- 09.10-22:34 Парламент Кипра единогласно принял осуждающую агрессию Азербайджана против Арцаха резолюцию
- 09.10-21:46 Есть подозрения, что система стратегического управления в Азербайджане нарушена: Ованнисян
- 09.10-21:42 Количество переброшенных Турцией в Азербайджан террористов увеличилось с 900 до 2000: Mashreghnews
- 09.10-21:41 Парламент Нидерландов призвал правительство страны осудить риторику Турции
- 09.10-21:17 Армянская сторона не ответит на вандализм ВС Азербайджана таким же вандализмом
- 09.10-21:09 В настоящее время на линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана продолжаются боевые действия
- 09.10-21:05 ООН надеется, что встреча глав МИД Азербайджана и Армении приведет к прекращению боев
- 09.10-20:00 Раненых в результате обстрела ВС Азербайджана российских журналистов доставят в Москву спецбортом
- 09.10-19:22 Участники Арцахской освободительной войны призывают не терять бдительность
- 09.10-18:56 Предстоящие на 10 октября мероприятия
- 09.10-18:55 В случае возможного гуманитарного прекращения огня нужно в несколько раз усилить бдительность
- 09.10-18:42 Армянский саммит мыслей соберет 500 представителей со всего мира
- 09.10-18:37 Посол подтвердил готовность Франции приложить усилия по прекращению боевых действий
- 09.10-18:20 Способ остановить угрозу геноцида - признание независимости Арцаха: интервью Пашиняна La Repubblica
- 09.10-18:04 Проект Wargonzo разместил в телеграм-канале фото Гадрута
- 09.10-17:48 Комиссар ООН по правам человека призвала прекратить применение кассетных боеприпасов
- 09.10-17:38 Заявление президента Азербайджана о взятии Гадрута - абсолютная ложь: Ваграм Погосян
- 09.10-17:36 В Москве стартовали консультации глав МИД Армении, России и Азербайджана
- 09.10-17:34 Путину доверяют 67,7% россиян, показал опрос
- 09.10-17:31 ВС Азербайджана вновь нанесли ракетный удар по Степанакерту
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