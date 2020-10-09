Способ остановить угрозу геноцида - признание независимости Арцаха: интервью Пашиняна La Repubblica

Премьер-министр Никол Пашинян дал интервью итальянской газете La Repubblica, которое приводим ниже:

“Возвращение турок на Южный Кавказ означает возобновление осуществленного сто лет назад Геноцида армян, когда Османская империя уничтожила 1,5 миллиона армян”, - утверждает премьер-министр Никол Пашинян. “Поощряемая Турцией агрессия Азербайджана против Нагорного Карабаха является террористической войной против народа, борющегося за свою свободу”, - продолжает Пашинян.

La Repubblica: Господин премьер-министр, Вы вернулись с фронта несколько часов назад. Какая там ситуация?

Премьер-министр Никол Пашинян: Азербайджанцы обстреливают ракетами все без исключения города и села, особенно нацеливаясь на мирное население, которое вынуждено покинуть свои дома и укрыться в убежищах. На фронте тем временем идут ожесточенные бои, но армяне противостоят, и могу сказать, что у азербайджанской армии нет никаких стратегических успехов.

La Repubblica: Вы подтверждаете прямое участие Анкары?

Премьер-министр Никол Пашинян: Думаю, это уже доказанный факт, и для того чтобы обосновать это, достаточно просто взглянуть на публичные заявления. Не говоря уже о том, что New York Times вчера опубликовала информацию о наличии турецких самолетов F-16 в аэропорту Гянджи. Мы за это время постоянно предупреждали, что турецкие F-16 вовлечены в боевые действия, но это отрицалось [другой стороной], и вот, наконец, мы видим доказательства. И очень важно фиксировать публичные заявления, которые делали и делают высокопоставленные турецкие чиновники. Приведу вам пример: президенты и главы МИД стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ делают заявление о немедленном прекращении огня, а Турция заявляет, что надеется, что Азербайджан не прекратит боевые действия, и с другой стороны заявляет, что поддерживает Азербайджан как в дипломатической сфере, так и на поле боя.

La Repubblica: А что скажете насчет находящихся на фронте сирийских террористов?

Премьер-министр Никол Пашинян: Уже международно признано, что Турция перебросила джихадистов из Сирии для помощи азербайджанцам. Вот почему на фронте идет борьба с терроризмом, где варварству противодействует цивилизация. Армения и Нагорный Карабах - последнее препятствие на пути экспансионизма Анкары, и, если международное сообщество не вмешается в ближайшее время, оно скоро увидит турок у ворот Вены, как это было с османами в 17 веке.

La Repubblica: Чего Вы ждете от международного сообщества?

Премьер-министр Никол Пашинян: В первую очередь, признания, что Нагорный Карабах подвергся нападению со стороны Азербайджана, чьи войска уже месяц проводят учения с турецкими войсками. Нужно осознавать опасность, которую представляют находящиеся в зоне военных действий джихадисты. Нужно констатировать, что армяне Нагорного Карабаха находятся под угрозой геноцида, следовательно, способ остановить эту угрозу - признание международным сообществом и европейскими странами независимости Нагорного Карабаха.

La Repubblica: Вмешается ли Москва в ближайшее время, если, скажем так, Армения попросит? Какие у Вас ожидания от господина Путина?

Премьер-министр Никол Пашинян: У России есть определенные договорные обязательства перед Арменией по обеспечению безопасности, которые должны действовать при определенных условиях. И в случае возникновения соответствующих обстоятельств, уверен, Россия выполнит свои договорные обязательства. Хочу также отметить, что Россия также является сопредседателем Минской группы ОБСЕ. Минская группа ОБСЕ - единственный формат, в рамках которого проходят переговоры по карабахской проблеме. И это тоже нужно учитывать. И президент Российской Федерации вчера также объявил, что Россия выполнит свои обязательства перед Арменией по обеспечению безопасности в случае такой необходимости.

La Repubblica: Армения и Нагорный Карабах - это не одна нация?

Премьер-министр Никол Пашинян: Этнически мы один народ, разницы нет. Мы говорим на одном языке, исповедуем одну религию. Т.е. нет никакой разницы между армянами, живущими в Карабахе, и армянами, живущими в Армении.

La Repubblica: Нагорный Карабах является независимым уже почти 30 лет. Почему его не признает ни одна страна мира, в том числе Армения?

Премьер-министр Никол Пашинян: В случае с Арменией дело обстоит иначе. Конечно, мы обсуждаем эту возможность, но признание со стороны Армении мало что изменит с точки зрения международных отношений, потому что мы де-факто признали ее и у нас есть отношения. В международном плане и в плане разрешения конфликта ситуацию изменит признание со стороны других стран. Именно поэтому я считаю, что в данной ситуации самым эффективным дипломатическим способом остановить этот террористический акт является признание Нагорно-Карабахской Республики, признание независимости со стороны международного сообщества.

La Repubblica: Что готов уступить Нагорный Карабах?

Премьер-министр Никол Пашинян: Нагорный Карабах всегда заявлял, что готов к компромиссу, но Азербайджан никогда не хотел вести переговоры. В последний раз в 2014 году Баку отказался подписать возможное мирное соглашение, поскольку это означало бы признание права армян Нагорного Карабаха на самоопределение. Баку хочет снова вернуться к статус-кво 1991 года, до войны за независимость.

La Repubblica: Для такого пацифиста, как Вы, должно быть нелегко идти в военную зону в каске и военной униформе, потому что Вы говорите, что вдохновлялись Ганди, Мартином Лютером Кингом и Манделой.

Премьер-министр Никол Пашинян: Когда происходит теракт, то ты вынужден ответить, и сегодня армяне Нагорного Карабаха должны защищать свое право на жизнь. Конечно, необходимо участие международного сообщества, иначе джихадистская угроза распространится повсюду, поскольку я уверен, что азербайджанцы не смогут контролировать исламистов, прикрепленных к ним Анкарой. По нашим разведданным, приехав в Азербайджан, они в первую очередь пытались запретить продажу алкоголя и ввести правила шариата.

La Repubblica: Эта война затронула Вас и как личность.

Премьер-министр Никол Пашинян: Да, потому что мой сын, которому 20 лет, уехал на фронт добровольцем.