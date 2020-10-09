Проект Wargonzo разместил в телеграм-канале фото Гадрута 

Журналисты российского проекта Wargonzo разместили в телеграм-канале фото Гадрута с комментарием «Кто-кто там взял Гадрут?»

«Алиев заявил, что освободил Гадрут. Команда проекта Wargonzo только что вернулась оттуда. Город под контролем Армии Обороны Арцаха - скоро специальный репортаж», - говорится в телеграмм-канале проекта.

Как сообщает Арменпресс, о том, что находится сейчас в Гадруте, написал также представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян: «Я сейчас в Гадруте, почему-то вижу только армян», - сообщает Арцрун Ованнисян.

Пресс-секретарь президента Арцаха Ваграм Погосян ранее отметил, что заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о взятии города Гадрут в Арцахе - абсолютная ложь.

Армия обороны Арцаха опубликовала видео из Гадрута: