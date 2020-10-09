Комиссар ООН по правам человека призвала прекратить применение кассетных боеприпасов

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала стороны конфликта в Нагорном Карабахе соблюдать гуманитарное право, не допускать нанесения вреда гражданскому населению и инфраструктуре.

"Я напоминаю сторонам конфликта о том, что они должны придерживаться взятых на себя обязательств в соответствии с международным гуманитарным правом о защите гражданских лиц и гражданской инфраструктуры", - отметила верховный комиссар ООН в заявлении, распространенном в пятницу в Женеве.

Как подчеркнула Бачелет, стороны должны соблюдать принцип пропорциональности при ведении боевых действий и избегать применения оружия взрывного действия, имеющего широкую поражающую силу, в жилых районах.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, верховный комиссар выразила глубокую обеспокоенность по поводу сообщений об использовании в ходе конфликта кассетных боеприпасов.

"Применение таких боеприпасов должно быть немедленно прекращено", - заявила она, призвав Армению и Азербайджан присоединиться к более чем 100 государствам, ратифицировавшим Конвенцию по кассетным боеприпасам.

Тревогу, по ее словам, вызывает также тот факт, что боевые действия ведутся во время пандемии коронавируса. В условиях продолжающегося насилия соблюдение мер социального дистанцирования и доступ жителей к медицинской помощи могут быть затруднены, предупредила она.

"Следует обеспечить доступ к охране здоровья, включая психологическую поддержку жертв конфликта", - резюмировала верховный комиссар ООН.