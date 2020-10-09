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Комиссар ООН по правам человека призвала прекратить применение кассетных боеприпасов

Комиссар ООН по правам человека призвала прекратить применение кассетных боеприпасов

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала стороны конфликта в Нагорном Карабахе соблюдать гуманитарное право, не допускать нанесения вреда гражданскому населению и инфраструктуре. 

"Я напоминаю сторонам конфликта о том, что они должны придерживаться взятых на себя обязательств в соответствии с международным гуманитарным правом о защите гражданских лиц и гражданской инфраструктуры", - отметила верховный комиссар ООН в заявлении, распространенном в пятницу в Женеве.

Как подчеркнула Бачелет, стороны должны соблюдать принцип пропорциональности при ведении боевых действий и избегать применения оружия взрывного действия, имеющего широкую поражающую силу, в жилых районах.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, верховный комиссар выразила глубокую обеспокоенность по поводу сообщений об использовании в ходе конфликта кассетных боеприпасов. 

"Применение таких боеприпасов должно быть немедленно прекращено", - заявила она, призвав Армению и Азербайджан присоединиться к более чем 100 государствам, ратифицировавшим Конвенцию по кассетным боеприпасам.

Тревогу, по ее словам, вызывает также тот факт, что боевые действия ведутся во время пандемии коронавируса. В условиях продолжающегося насилия соблюдение мер социального дистанцирования и доступ жителей к медицинской помощи могут быть затруднены, предупредила она. 

"Следует обеспечить доступ к охране здоровья, включая психологическую поддержку жертв конфликта", - резюмировала верховный комиссар ООН.


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