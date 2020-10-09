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Азиатские индексы - 09-10-20

Азиатские индексы - 09-10-20

ТОКИО, 9 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 9 октября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.12% и составил 23619.69 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.49% и составил 1647.38 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 1.68% и составил 3272.08 пункта, а HANG SENG снизился на 0.31% и составил 24119.13 пункта.


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