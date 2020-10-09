Представительницы Армении заняли 3-е и 5-е места на конкурсе «Детская Новая волна 2020» 

Армению на Международном конкурсе песни «Детская Новая волна 2020» представляли Ани Петросян из Арцаха и проживающая в РФ певица Элен Бадалян. Ани заняла 5-е место, а Элен - 3-е.

Как сообщает Арменпресс, финальный этап конкурса прошел 8 октября в Крыму.

В беседе с нами продюсер Ани Петросян, художественный руководитель музыкального проекта «Голоса Арцаха» Лира Кочарян отметила, что 7 октября Ани прекрасно выступила, исполнив песню Dance Monkey. Выступление 8 октября также прошло успешно.

«Мы предложили несколько песен, но продюсерам конкурса очень понравилась песня Миши «Мама», которую Ани исполнила во второй день конкурса», - сказала Лира Кочарян.

Она посчитала отрадным тот факт, что жительница Москвы Элен Бадалян заняла третье место в конкурсе.

По словам Лиры Кочарян, все дети мира должны творить, а не прятаться в убежищах и не быть жертвами кассетных бомб.

Россиянка Анастасия Иванова заняла первое место в конкурсе.